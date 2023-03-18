Сперцян ответил на вопрос об ответственности в «Краснодаре» из-за капитанской повязки

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об игре с капитанской повязкой за клуб.

«Я чувствую ответственность не только из-за капитанской повязки. Всегда чувствую, что сделал что-то не так. Практически в каждой игре: когда плохой результат, когда хороший. Всегда ищу проблему в первую очередь в себе», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

22-летний Сперцян — воспитанник краснодарского клуба. В 26 матчах нынешнего сезона на его счету 11 голов и девять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Сегодня, 19 марта, «Краснодар», ведя в счёте 2:0 к перерыву матча, проиграл «Локомотиву» (2:3). «Быки» ушли на международную паузу на восьмом месте с 29 очками.