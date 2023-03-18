Александр Головин пропустит матч «Монако» из-за дискомфорта, он был вызван в сборную
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Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 28-го тура чемпионата Франции с «Аяччо» из-за дискомфорта в правой приводящей мышце. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Матч «Аяччо» — «Монако» состоится завтра, 19 марта. Начало — в 15:00 мск. У Головина в нынешнем сезоне шесть голов и семь результативных передач в 37 матчах. «Монако» с 51 очком занимает в турнирной таблице чемпионата Франции четвёртое место.
26-летний Головин был вызван в сборную России на мартовский сбор, который начнётся в Новогорске с 19 марта. 23 марта команда Валерия Карпина сыграет с Ираном на выезде, а 26 марта встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Для Александра этот вызов стал первым с ноября 2021 года.
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