«Атлетико» разгромил «Валенсию» в матче Ла Лиги
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В ночь с 18 на 19 марта на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде прошёл матч 26-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Атлетико» и «Валенсия». Финальный свисток Хосе Мунуэры Монтеры зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.
Первый мяч в матче был забит на 23-й минуте, когда передачу Маркоса Льоренте реализовал Антуан Гризманн.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В начале второго тайма Янник Карраско удвоил преимущество «матрасников» с передачи Родриго Де Пауля.
Финальный счёт в матче установил Тома Лемар, на 67-й минуте забивший с передачи Альваро Мораты.
«Атлетико» набрал 51 очко и занимает в турнирной таблице третье место. «Валенсия» (26) — 17-я.
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