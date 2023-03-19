«Атлетико» разгромил «Валенсию» в матче Ла Лиги

В ночь с 18 на 19 марта на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде прошёл матч 26-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Атлетико» и «Валенсия». Финальный свисток Хосе Мунуэры Монтеры зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.

Первый мяч в матче был забит на 23-й минуте, когда передачу Маркоса Льоренте реализовал Антуан Гризманн.

Гол Гризманна. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В начале второго тайма Янник Карраско удвоил преимущество «матрасников» с передачи Родриго Де Пауля.

Гол Карраско. Видеоролик:

Финальный счёт в матче установил Тома Лемар, на 67-й минуте забивший с передачи Альваро Мораты.

Гол Лемара. Видеоролик:

«Атлетико» набрал 51 очко и занимает в турнирной таблице третье место. «Валенсия» (26) — 17-я.