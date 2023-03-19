Стрепетов: у ЦСКА нет яркости и красивого футбола, но есть мощь и готовность на весь матч

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Он отметил, что армейцы могут бороться за счёт физической подготовки.

«Матч «Зенита» с ЦСКА будет, конечно, совсем не таким, как игра в Кубке против «Динамо». Хотел бы отметить, что ведущие игроки петербургской команды пока ещё полностью не готовы, лидеры в середине второго тайма во встрече с динамовцами просто «встали», от них пошёл большой брак и соперник перехватил инициативу. Последние 20 минут «Зенит» вообще только оборонялся, что в итоге и привело к такому результату — ничьей и серии пенальти, в которой Далер Кузяев исполнил свой удар с каким-то полным пренебрежением к моменту.

«Зениту» будет очень сложно одержать победу в Москве, хотя в составе, надеюсь, появятся и Родригао, и Малком, который сейчас просто мотор команды. Их обоих очень не хватало с «Динамо». Хорошо бы, чтобы поправился и смог сыграть Барриос. Но вообще, я думаю, в этом матче возможна ротация состава, тренерский штаб вполне может обратить внимание на других футболистов. Например, в игре с «Динамо» мы видели, сколько неточностей было у Ренана, сколько ошибок допустил Сантос… Когда он шёл бить пенальти, я вообще не понимал, хватит ли у него сил дойти до 11-метровой отметки…

Какие козыри в этом матче у армейцев? У команды очень хорошая готовность, мобильность, движение, прессинг, два мощных нападающих. Выдержит ли «Зенит» эту мощь, борьбу на каждом участке поля? Нельзя сказать, что ЦСКА играет в красивый футбол, у них нет яркости, но они очень организованны и физически готовы на все 90 минут. А смогут ли лидеры «Зенита» отыграть все эти 90 минут на классе? Или победит дисциплина команды Федотова?» — сказал Стрепетов в интервью «РБ Спорт».