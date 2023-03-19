Бушманов — о «Спартаке»: изначально речи о чемпионстве не должно было идти

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о гостевом поражении московского клуба в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).

«Проиграли, потому что «Спартак» допустил очень много невынужденных ошибок и в обороне, и в атаке.

Изначально речи о чемпионстве не должно было идти. Перед возобновлением второй части чемпионата был отрыв в шесть очков. Плюс «Спартак» сразу же потерял два очка в первом матче. Восемь очков – это большой отрыв. Конечно, всем хотелось, чтобы интрига сохранялась как можно дольше, но не получается.

Зимой были куплены два молодых защитника – Тавареш и Дуарте, на перспективу. Им нужно время, чтобы адаптироваться. Они ещё смогут себя проявить, а оборона – это работа всей команды, как и атака. Здесь важно наладить работу всей команды. Пока в атаке у «Спартака» получается лучше, чем в обороне», – приводит слова Бушманова Metaratings.

После 20 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице РПЛ.