Бушманов — о «Спартаке»: изначально речи о чемпионстве не должно было идти

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о гостевом поражении московского клуба в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).
«Проиграли, потому что «Спартак» допустил очень много невынужденных ошибок и в обороне, и в атаке.
Изначально речи о чемпионстве не должно было идти. Перед возобновлением второй части чемпионата был отрыв в шесть очков. Плюс «Спартак» сразу же потерял два очка в первом матче. Восемь очков – это большой отрыв. Конечно, всем хотелось, чтобы интрига сохранялась как можно дольше, но не получается.
Зимой были куплены два молодых защитника – Тавареш и Дуарте, на перспективу. Им нужно время, чтобы адаптироваться. Они ещё смогут себя проявить, а оборона – это работа всей команды, как и атака. Здесь важно наладить работу всей команды. Пока в атаке у «Спартака» получается лучше, чем в обороне», – приводит слова Бушманова Metaratings.
После 20 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице РПЛ.
- 19 марта 2023
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:47
-
08:43
-
08:33
-
08:28
-
08:25
-
08:06
-
07:51
-
07:33
-
07:27
-
07:09
-
06:20
-
04:59
-
00:55
-
00:49
-
00:46
-
00:38
-
00:32
-
00:06
-
00:04
-
00:04
- 18 марта 2023
-
23:59
-
23:58
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:42