ЦСКА — «Зенит»: онлайн-трансляция начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 19 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром назначен Сергей Карасёв.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка в 19 играх. «Зенит» находится на первом месте. Команда набрала 48 очков.

Ранее соперники встречались в первом круге чемпионата. Матч 5-го тура завершился победой «Зенита» со счётом 2:1. В составе ЦСКА отличился Фёдор Чалов, а в составе «Зенита» — Малком и Густаво Мантуан.