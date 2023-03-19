«Жил на стадионе и ел за свой счёт». Игрок «Оренбурга» Воробьёв — об условиях в Чехии

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал об условиях проживания во время выступления за чешский «Градец-Кралове». Он признался, что в течение месяца питался за свой счёт.
«Что удивило в Чехии больше всего? Необычное восстановление после игр. Команда идёт в ресторан: еду футболисты берут за свой счёт, а выпивка — за счёт заведения.
Жил на стадионе и спал на кровати. Матрас — в 30 сантиметрах от пола. Сперва даже телевизора не было. Чисто под мою PlayStation дали — и то никакие каналы там не показывали.
В течение месяца ел за свой счёт. При этом сидел без зарплаты: контракта же не было. Местный агент давал мне деньги из своего кармана, чтобы я хоть как-то питался. Он же потом договорился, чтобы меня кормили обедом и ужином в ресторане. До него идти, правда, надо было минут 40. Пару недель я и ходил. Потом благодаря тому же агенту выдали велосипед (улыбается).
Сейчас думаю: как я вообще находил во всём этом позитив? Но совсем не жалею, что пережил такое. Это стало большим уроком», — приводит слова Воробьёва Sport24.
Воробьёв отличился забитым голом в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:0).
- 19 марта 2023
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