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Воспитанник «Краснодара» — о Быстрове: много подсказывал — и когда нужно, и когда не нужно

Воспитанник «Краснодара» — о Быстрове: много подсказывал — и когда нужно, и когда не нужно
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился воспоминаниями о бывшем игроке «Краснодара» Владимире Быстрове.

«Я сидел с ним рядом в автобусе. Володя много подсказывал — и когда нужно, и когда не нужно (смеётся). Всегда был на разговоре», — приводит слова Воробьёва Sport24.

25-летний Воробьёв является воспитанником академии «Краснодара». Быстров выступал за «быков» в 2014–2017 годах, после чего перешёл в «Тосно».

В нынешнем сезоне Воробьёв принял участие в 15 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, забил пять голов и отметился тремя результативными передачами. Его команда располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 20 матчах. Лидирует «Зенит» с 48 очками.

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