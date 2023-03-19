Воспитанник «Краснодара» — о Быстрове: много подсказывал — и когда нужно, и когда не нужно
Поделиться
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился воспоминаниями о бывшем игроке «Краснодара» Владимире Быстрове.
«Я сидел с ним рядом в автобусе. Володя много подсказывал — и когда нужно, и когда не нужно (смеётся). Всегда был на разговоре», — приводит слова Воробьёва Sport24.
25-летний Воробьёв является воспитанником академии «Краснодара». Быстров выступал за «быков» в 2014–2017 годах, после чего перешёл в «Тосно».
В нынешнем сезоне Воробьёв принял участие в 15 матчах «Оренбурга» во всех турнирах, забил пять голов и отметился тремя результативными передачами. Его команда располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 20 матчах. Лидирует «Зенит» с 48 очками.
Комментарии
- 19 марта 2023
-
13:12
-
13:07
-
13:03
-
12:52
-
12:52
-
12:46
-
12:39
-
12:22
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
11:46
-
11:44
-
11:30
-
11:07
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:30
-
10:23
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:16
-
08:47
-
08:43
-
08:33
-
08:28
-
08:25
Партнерский контент