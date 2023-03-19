Нападающий «Оренбурга» рассказал о предложении поучаствовать в договорном матче

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал, как получил предложение поучаствовать в договорном матче.
«Подозрения в договорных матчах? Поверьте, диванные эксперты, которые совсем не разбираются в футболе, будут всегда. Что бы ты ни сделал, для них это плохо. Победишь — скажут: «Это специально, чтобы никто больше не заподозрил их в договорняках». Проиграешь — «Понятно, сдали игру». Детский сад.
Такие люди любят пива попить и футбол посмотреть. Подопьют — и начинают писать гадости. Вообще этого не понимаю. У тебя есть мнение? Оставь его при себе. Бывает, доходит до оскорблений. Что не так с этим миром? Зачем писать негатив? Это никому не интересно.
Если нас попросят проиграть, просто не выйду на поле. У меня, кстати, был такой случай. В 2017 году ездил на просмотр в Грузию, и там мне намекнули: в одном из матчей нужно подстроить результат. Через полчаса я собрал вещи и выдвинулся домой. Хотя мы уже обговорили контракт и готовы были его подписать. Я против такого футбола. Отец меня полностью поддержал», — приводит слова Воробьёва Sport24.
- 19 марта 2023
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