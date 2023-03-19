«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 19 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.

Сине-гранатовые являются лидером испанского чемпионата, набрав 65 очков по итогам предыдущих 25 туров. В последних пяти встречах подопечные Хави одержали четыре победы и только один раз потерпели поражение.

«Реал» занимает второе место турнирной таблицы с 56 очками. Для команды Карло Анчелотти встреча носит также и турнирную значимость, так как в случае поражения они рискуют увеличить отставание от «Барселоны» до 12 очков и усложнить себе борьбу за чемпионство.