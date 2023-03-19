Игонин: в матче с «Зенитом» в ЦСКА хотелось бы увидеть атакующего соперника

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня, 19 марта, начало — в 19:30 мск.

«Хотелось бы, чтобы матч был интересным с точки зрения динамики и сопротивления. Команды тактически выучены. Основная задача – не совершить ошибок и играть сбалансированно, дисциплинированно. У ЦСКА это будет особенно прослеживаться.

С другой стороны, таких осторожных игр с «Зенитом» было достаточно много, хотелось бы посмотреть и на другие варианты. Например, как будут играть против активно атакующего соперника, пытающегося навязать давление и прессинг. Это хотелось бы увидеть от ЦСКА. Но другие команды, которые хотели играть таким образом, к сожалению, проигрывали. Прежде всего – на «Газпром Арене». Здесь, может быть, другие условия, подходящие для активной игры с «Зенитом».

Вылет из Кубка никак не связан с предстоящим матчем, потому что «Зенит» может играть очень хорошо, а буквально через два-три дня команда выглядит значительно слабее в плане активности, зрелищности. Многое зависит от того, как играет соперник. Нет же такого провала на протяжении нескольких игр. Поэтому, мне кажется, будет совершенно иная игра.

Статистика «Зенита» не становится хуже в плане отборов, передач, пропущенных мячей. Ко второму кругу соперник лучше знает сильные стороны «Зенита», поэтому готовится лучше, чтобы не дать прежде всего их проявить», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.