«Разочарование связано с нашей игрой после удаления». Карпин — о матче с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:0).

«Разочарование есть большое. И связано оно с нашей игрой после удаления. До этого момента всё было прекрасно: создавали моменты, был выход из обороны, позиционные атаки, прессинг. После удаления вообще ничего не получалось. Мне понятно, почему так произошло, поэтому я недоволен. Все подумали, что уже всё хорошо, выиграли», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

Благодаря победе «Ростов» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 41 очко после 20 матчей. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте. У подмосковной команды 13 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48), сыгравший на один матч меньше.