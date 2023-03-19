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«Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» вышли в полуфинал Кубка Англии

«Брайтон» и «Шеффилд Юнайтед» вышли в полуфинал Кубка Англии
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Завершился матч 1/4 финала, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Гримсби Таун». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. «Брайтон» одержал победу со счётом 5:0.

В составе хозяев отличились Дениз Ундав, Эван Фергюсон (дважды), Соломон Марч и Каору Митома.

Кубок Англии. 1/4 финала
19 марта 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
5 : 0
Гримсби Таун
Клиторпс
1:0 Ундав – 6'   2:0 Фергюсон – 51'   3:0 Фергюсон – 70'   4:0 Марч – 82'   5:0 Митома – 90'

Ранее завершился матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Блэкберн Роверс». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. «Шеффилд Юнайтед» одержал победу со счётом 3:2.

На 21-й минуте нападающий гостей Бен Бреретон реализовал пенальти. Через семь минут форвард «Блэкберна» Сэм Галлахер отправил мяч в свои ворота — 1:1. На 60-й минуте полузащитник Сэмюэл Шмодикс вновь вывел гостей вперёд. Благодаря голам Оливера Макбарни и Томми Дойла на 81-й и 90+1-й минутах «Шеффилд Юнайтед» добился победы — 3:2.

Кубок Англии. 1/4 финала
19 марта 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
3 : 2
Блэкберн Роверс
Блэкберн
0:1 Бреретон – 21'   1:1 Галлахер – 28'   1:2 Шмодикс – 60'   2:2 Макбарни – 81'   3:2 Дойл – 90+1'
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