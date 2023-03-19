В РПЛ прокомментировали ситуацию с перебором карточек хавбека «Пари НН» Михайлова

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала заявление по поводу выхода на поле полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го тура с «Торпедо» (1:1). Сообщалось, что у футболиста перебор жёлтых карточек и играть он не мог.

«Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов ранее был заявлен за «Зенит» и перешёл в сентябре в клуб из Нижнего Новгорода. До перехода он успел сыграть за основную команду «Зенита» в РПЛ и за «Зенит-2» во Второй лиге, где получил две жёлтые карточки. В матчах РПЛ за «Пари НН» Ярослав также получил два предупреждения и должен был пропустить матч 20-го тура с «Торпедо».

Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях. В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во Второй лиге администрация «Пари НН» лигу не проинформировала.

Таким образом, в случае подачи протеста инцидент может быть рассмотрен КДК РФС», — сказано в заявлении лиги.