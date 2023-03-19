В КДК высказались о возможном техническом поражении «Пари НН» в матче с «Торпедо»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц отреагировал на информацию о возможном присуждении технического поражения «Пари Нижний Новгород» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо». Команды сыграли вничью — 1:1.

«В случае, если будет направлен протест на участие Михайлова в матче, КДК РФС рассмотрит его в установленном порядке», — заявил Григорьянц «Чемпионату», чьи слова предоставила служба коммуникаций РФС.

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле, так как получил уже четыре жёлтые карточки в сезоне-2022/2023. Первые две из них были за «Зенит-2» в матчах Второй лиги.