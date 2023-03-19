Гуренко: переход Дзюбы в «Локомотив» оправдался. Уже не в первом матче он приносит очки

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о результате матча железнодорожников с «Краснодаром» (3:2) в рамках 20-го Российской Премьер-Лиги, а также высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы.
«Первый там «Локомотив» провалил: играл очень инертно, медленно, многое позволял сопернику, давал ему большие пространства. Хозяева выглядели не самым лучшим образом. Замены, сделанные в перерыве, внесли свой вклад, потому что на второй тайм вышла совсем другая команда. Хозяева просто переключились, стали играть более агрессивно, в атаку. Им терять было нечего. А «Краснодар» как будто не почувствовал изменений в «Локомотиве», поэтому результат я считаю закономерным.
Дзюба? Сейчас он правильно действует. Тренер дал ему нужную установку, и теперь он не распыляется по флангам. Он играет именно центрального нападающего, на которого многое заточено. Сейчас он играет на своих сильных сторонах и может в штрафной площади быть очень опасен.
Оправдался ли переход Дзюбы? Да, он уже оправдал себя, потому что не в первом матче Артём приносит очки. Это квалифицированный футболист, особенно в штрафной площади. Таких у нас немного», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».
- 19 марта 2023
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