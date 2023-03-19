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«ПСЖ» с Месси и Мбаппе всухую проиграл «Ренну» в матче Лиги 1

«ПСЖ» с Месси и Мбаппе всухую проиграл «Ренну» в матче Лиги 1
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Сегодня, 19 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже прошёл матч 28-го тура чемпионата Франции. Играл местный «ПСЖ» и «Ренн». Финальный свисток Вилли Делажо зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте: после передачи Бенжамена Буриго отличился Карл Токо Экамби. В начале второго тайма Арно Калимуэндо с паса Лесли Угочукву удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт — 2:0 в пользу «Ренна».

«ПСЖ» не смог отличиться в двух из трёх последних матчей. Команда Кристофа Галтье также не забила в ворота мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов. Сейчас у «ПСЖ» 66 очков и первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» (50) — пятый.

Франция - Лига 1. 28-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 19:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 2
Ренн
Ренн
0:1 Токо Экамби – 45'   0:2 Калимуэндо – 48'
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