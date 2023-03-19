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Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА

Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1). Единственный гол на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова.

«В первом тайме сыграли плохо, много ошибались в простых передачах. Во втором перестроились, сыграли лучше, но рикошет решил исход встречи. Чтобы набирать очки, нужно забивать. Замена Чистякова себя оправдала. Единственный мяч, который мы пропустили, был после рикошета», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 48 очками остался на первом месте, его отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков.

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