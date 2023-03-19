Владимир Федотов высказался о первой с 2018 года победе ЦСКА над «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился эмоциями от победы на «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Заслуженная победа. Мы доминировали в первом тайме. Пресловутая реализация, мы не смогли раньше забить гол, сложное поле. Нам это удалось, мы очень хотели подарить победу нашим болельщикам. Желание стало залогом нашей победы», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Победу команде Владимира Федотова принёс гол нападающего Фёдора Чалова, который пробил из-за пределов штрафной площадки. По итогам тура ЦСКА набрал 35 очков и сравнялся по этому показателю с «Динамо». В следующем туре армейцам предстоит сыграть с «Факелом». Встреча состоится 2 апреля.
Новость по темеЦСКА одержал победу над «Зенитом» в РПЛ впервые с 2018 года
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