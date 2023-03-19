Федотов — о Fan ID: надо сесть за круглый стол, поразмышлять и убрать преграду

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об атмосфере на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Победу армейцам принёс нападающий Фёдор Чалов, который отличился на 72-й минуте встречи.

«Как мне атмосфера? Мы понимаем, собрался бы полный стадион, не будь Fan ID. Я не могу даже задаваться этим вопросом. Мы каждый раз говорим, что это какой-то тормоз в развитии футбола. Футбол – для болельщиков. А болельщиков всё меньше и меньше. Надо сесть за круглый стол, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь уже дело за компетентными людьми, которые этим занимаются», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.