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Федотов — о Fan ID: надо сесть за круглый стол, поразмышлять и убрать преграду

Федотов — о Fan ID: надо сесть за круглый стол, поразмышлять и убрать преграду
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об атмосфере на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Победу армейцам принёс нападающий Фёдор Чалов, который отличился на 72-й минуте встречи.

«Как мне атмосфера? Мы понимаем, собрался бы полный стадион, не будь Fan ID. Я не могу даже задаваться этим вопросом. Мы каждый раз говорим, что это какой-то тормоз в развитии футбола. Футбол – для болельщиков. А болельщиков всё меньше и меньше. Надо сесть за круглый стол, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь уже дело за компетентными людьми, которые этим занимаются», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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