Видеообзор матча ЦСКА — «Зенит»

Сегодня, 19 марта, состоялся центральный матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА одержал минимальную победу над «Зенитом» — 1:0. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Сергея Карасёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Единственный гол в матче забил форвард армейцев Фёдор Чалов, который после передача Ивана Облякова поразил ворота гостей точным ударом из-за пределов штрафной. По ходу первого тайма ЦСКА потерял из-за травмы защитника Игоря Дивеева, для которого это был первый выход в старте за последние полгода. Ранее игрок отсутствовал из-за перелома большеберцовой кости.
По итогам тура ЦСКА набрал 35 очков и сравнялся по этому показателю с московским «Динамо». «Зенит» остался лидером чемпионата с 48 очками, их отрыв от «Ростова», идущего на второй позиции, составляет семь очков.
- 19 марта 2023
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