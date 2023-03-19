Защитник «Зенита» Караваев: моя замена с ЦСКА — вынужденная или тактическая? Не знаю

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, с каким настроением поедет в состав национальной команды России на мартовский сбор, а также не смог ответить на вопрос, была ли его замена в матче с ЦСКА (0:1) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги вынужденной или тактической.

«С отличным настроением еду в сборную. Моя замена с ЦСКА — вынужденная или тактическая? Не знаю. По состоянию всё нормально», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам тура «Зенит» остался лидером российского чемпионата, имея в активе 48 очков. Отрыв от занимающего второе место «Ростова» составляет семь очков. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Уралом» в Санкт-Петербурге.