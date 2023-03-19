Защитник «Зенита» Караваев: моя замена с ЦСКА — вынужденная или тактическая? Не знаю
Поделиться
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, с каким настроением поедет в состав национальной команды России на мартовский сбор, а также не смог ответить на вопрос, была ли его замена в матче с ЦСКА (0:1) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги вынужденной или тактической.
«С отличным настроением еду в сборную. Моя замена с ЦСКА — вынужденная или тактическая? Не знаю. По состоянию всё нормально», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
По итогам тура «Зенит» остался лидером российского чемпионата, имея в активе 48 очков. Отрыв от занимающего второе место «Ростова» составляет семь очков. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Уралом» в Санкт-Петербурге.
Новость по темеКузяев: «Спартак» и «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» в РПЛ
Комментарии
- 19 марта 2023
-
23:49
-
23:46
-
23:46
-
23:28
-
23:24
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:13
-
22:13
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:52
Партнерский контент