«Может, кто-то думает, что они уже чемпионами стали». Михаил Кержаков — о матче с ЦСКА

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Армейцы выиграли со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Фёдора Чалова.

«Проиграли абсолютно по делу. Мы не наиграли на победу, но мне кажется, что на первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи.

Почему была первая-вторая скорость? Я не знаю, это нужно спросить у некоторых игроков — может, кто-то думает, что они уже чемпионами стали.

Пропущенный гол? Если бы не было рикошета, мяч бы пошёл в тот угол, куда двигался я. Думаю, что мне бы даже не пришлось прыгать за ним.

Впереди двухнедельная пауза? Я надеюсь, мы воспользуемся этим временем должным образом, чтобы после этого перерыва с другим настроем выйти и на других скоростях играть», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».