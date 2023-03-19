«Может, кто-то думает, что они уже чемпионами стали». Михаил Кержаков — о матче с ЦСКА

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Армейцы выиграли со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Фёдора Чалова.
«Проиграли абсолютно по делу. Мы не наиграли на победу, но мне кажется, что на первой и второй скорости нельзя выигрывать матчи.
Почему была первая-вторая скорость? Я не знаю, это нужно спросить у некоторых игроков — может, кто-то думает, что они уже чемпионами стали.
Пропущенный гол? Если бы не было рикошета, мяч бы пошёл в тот угол, куда двигался я. Думаю, что мне бы даже не пришлось прыгать за ним.
Впереди двухнедельная пауза? Я надеюсь, мы воспользуемся этим временем должным образом, чтобы после этого перерыва с другим настроем выйти и на других скоростях играть», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
- 19 марта 2023
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