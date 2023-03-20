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Спаллетти: игра «Наполи» не строится только вокруг Кварацхелии и Осимхена

Спаллетти: игра «Наполи» не строится только вокруг Кварацхелии и Осимхена
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спалллетти прокомментировал игру своей команды после разгромной победы над «Торино» (4:0) в матче 27-го тура Серии А.

«Завершения Осимхена и его лидерство в бомбардирской гонке подчёркивают те замечательные качества, которыми он обладает. Вся команда хочет доказывать, что из себя представляют игроки в футболке «Наполи». Есть такая неаполитанская поговорка: «Те, кто голоден, не спят», и игроки как нельзя кстати ей соответствуют.

Во втором мяче особенно выделяются пас пяткой Кварацхелии, прострел Оливеры и решающий удар Осимхена. Дело в том, что игра «Наполи» не строится на выступлении только двух футболистов — Квары и Осимхена. Наша игра зависит от каждого. Посмотрите, как проявил себя Ди Лоренцо. На мой взгляд, он провёл стратосферный по уровню матч», — приводит слова Спаллетти журналист Альфредо Педулла.

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