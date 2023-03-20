Игорь Семшов: ЦСКА превзошёл «Зенит» в борьбе и желании. Армейцы победили по делу

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал итоги матча ЦСКА — «Зенит», состояшегося вчера, 19 марта.
«Был хороший накал у матча. Поле оставляло желать лучшего. Если бы был газон хорошего качества, футболисты показали бы другой футбол. С другой стороны, у ЦСКА было большое желание победить. У «Зенита» возникали моменты, но агрессии у армейцев было больше. Наверное, бразильцы привыкли играть на очень хороших полях, и тому же Малкому было тяжело из-за этого. У ЦСКА был не такой качественный футбол, но в борьбе они превзошли «Зенит».
Отразилось ли на игре «Зенита» отсутствие Барриоса? Однозначно, да. Он является связующим игроком обороны и атаки. Барриос очень хорошо подчищает за всеми, играет огромную роль, но у «Зенита» есть футболисты, способные его заменить. Команда не должна ощущать потерю одного игрока.
Чемпионская гонка? Этой гонки уже нет. «Зенит» проиграл ЦСКА, но другие команды теряют очки с командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Петербуржцы себя всё равно вольготно чувствуют. «Зенит» в любой момент может добавить. Ещё можно говорить о якобы математической интриге в РПЛ, но по факту её нет», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».
Напомним, ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 1:0.
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