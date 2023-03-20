Френки де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе в «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг ответил на вопрос о возможном трансфере в «Манчестер Юнайтед».

«Перейду ли я летом в «Манчестер Юнайтед»? Нет, не думаю. Конечно, никогда не можешь знать. Но я счастлив в «Барселоне», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, вчера, 20 марта, завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» принимала мадридский «Реал». Команды встретились на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучал в 23:00 мск. Решающий гол забил полузащитник Франк Кессье. Встреча закончилась победой сине-гранатовых — 2:1.

На счету де Йонга в нынешнем сезоне Ла Лиги два гола и один ассист в 24 матчах.

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