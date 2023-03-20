Дешам объяснил вызов в сборную Франции защитника «Челси» Фофана

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о вызове в национальную команду защитника лондонского «Челси» Уэсли Фофана.

«Вызов Уэсли Фофана? Любой игрок, вызванный в сборную Франции, заслужил это игрой за национальную команду или за свой клуб. Он хотел выступать за Кот-д’Ивуар? Я никогда не вызывал игрока против его воли. Сегодня он с нами. Я всегда говорю, что, кто приходит в нашу команду, всегда может вернуться», — приводит слова Дешама «твиттер» Telefoot.

22-летний Уэсли Фофана перешёл в «Челси» из «Лестера» летом прошлого года. Защитник сыграл за «аристократов» 12 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами. Фофана впервые в карьере получил вызов в сборную Франции.

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