Пике — об обвинениях «Барселоны» в коррупции: это тема для теорий заговоров и СМИ

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал обвинения клуба в коррупции и подкупе судей, заявив, что этой темой живёт Испания, хотя она заслуживает только места на обложках газет и создания теорий заговора.
«Это не имеет никакого отношения к игрокам. Я никогда ни о чём не просил. Не знаю насчёт других, может, некоторые просили отчёты у соперника или у судей, без понятия. Но мы ничего не получали. Это тема для теорий заговоров и обложек газет. Это то, чем живёт страна. Я думаю, мы должны учиться на этом», — приводит слова Пике El Pais.
Ранее об участии в расследовании испанской прокуратуры заявили в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
«Барселона» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 26-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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