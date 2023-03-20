Пике — об обвинениях «Барселоны» в коррупции: это тема для теорий заговоров и СМИ

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал обвинения клуба в коррупции и подкупе судей, заявив, что этой темой живёт Испания, хотя она заслуживает только места на обложках газет и создания теорий заговора.

«Это не имеет никакого отношения к игрокам. Я никогда ни о чём не просил. Не знаю насчёт других, может, некоторые просили отчёты у соперника или у судей, без понятия. Но мы ничего не получали. Это тема для теорий заговоров и обложек газет. Это то, чем живёт страна. Я думаю, мы должны учиться на этом», — приводит слова Пике El Pais.

Ранее об участии в расследовании испанской прокуратуры заявили в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Барселона» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 26-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko