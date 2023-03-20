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Защитник ЦСКА Агапов ответил на вопрос о своём здоровье

Защитник ЦСКА Агапов ответил на вопрос о своём здоровье
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Футболист ЦСКА Илья Агапов не может назвать точную дату своего возвращения на футбольное поле, но ожидает, что это случится после международной паузы, которая продлится до апреля.

«Со здоровьем всё нормально — тренируюсь в общей группе. Стоит ли ждать меня на матчах после паузы на сборные? Возможно», — сказал Агапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22-летний Агапов стал футболистом ЦСКА в январе 2022 года, перейдя из «Пари НН». Отметим, что нижегородскую команду защитник покинул спустя полгода после подписания контракта свободным агентом. Из-за травмы Илья Агапов ещё не успел дебютировать за новую команду, но может это сделать в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2 апреля) или Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4 апреля).

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