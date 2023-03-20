Защитник ЦСКА Агапов ответил на вопрос о своём здоровье

Футболист ЦСКА Илья Агапов не может назвать точную дату своего возвращения на футбольное поле, но ожидает, что это случится после международной паузы, которая продлится до апреля.
«Со здоровьем всё нормально — тренируюсь в общей группе. Стоит ли ждать меня на матчах после паузы на сборные? Возможно», — сказал Агапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
22-летний Агапов стал футболистом ЦСКА в январе 2022 года, перейдя из «Пари НН». Отметим, что нижегородскую команду защитник покинул спустя полгода после подписания контракта свободным агентом. Из-за травмы Илья Агапов ещё не успел дебютировать за новую команду, но может это сделать в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2 апреля) или Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4 апреля).
- 20 марта 2023
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