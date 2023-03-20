Милан Гаич: не считаю, что «Зенит» уже чемпион. В ЦСКА не думают об этом

Защитник ЦСКА Милан Гаич после победы над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги отказался досрочно признавать клуб из Санкт-Петербурга победителем турнира. У «Зенита» преимущество в семь очков над ближайшим конкурентом.
«Мы начали очень здорово: первые тридцать минут полностью контролировали игру. У нас была пара отличных возможностей, чтобы забить в первой половине встречи, но мы не воспользовались ими. В перерыве решили играть ещё агрессивнее, продолжать давить «Зенит». Таков был единственный путь к победе в таком большом матче. Я считаю, что мы заслужили победу. Это наша первая победа над «Зенитом» с 2018 года, но точно не последняя!
Не считаю, что «Зенит» уже чемпион. В ЦСКА не думают об этом — нас интересует лишь наша команда. Мы хотим играть в отличный футбол не только против «Зенита», но и во всех остальных матчах. Нужно продолжать в том же духе — в таком случае всё будет хорошо», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 20 марта 2023
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