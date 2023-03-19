Канчельскис высказался о преобладании игроков «Спартака» в составе сборной России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал вызов сразу восьми игроков «Спартака» в сборную России на товарищеские игры с командами Ирана и Ирака.

«В данный момент – какая разница? Главное сейчас — просматривать всех кандидатов. Мы же нигде не участвуем, и это никак не влияет ни на что. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше просмотренных футболистов. Может, поэтому вызвали восемь спартаковцев, которых до этого не вызывали. Так и должно быть.

А в следующий раз вызовут восемь зенитовцев, потом по восемь из других команд. Всё же решает тренер. Вызвать можно восемь-десять, а играть будет два-три. Хотелось бы, чтобы эти восемь футболистов принимали участие в этих двух играх», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.