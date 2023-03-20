Кроос — об Азаре: он не из тех людей, которым я сострадаю. У многих жизнь сложнее
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о ситуации с игровым временем нападающего Эдена Азара.
«Конечно, это сложная ситуация, но жалость неуместна в футболе. Я не верю, что у Эдена плохая жизнь. Можно пожалеть людей, которым намного хуже, чем ему. Дело не в деньгах, просто мне не жалко никого из футболистов.
У него сложная ситуация, да. Но, в конце концов, каждый частично ответственен за своё положение. Я очень хорошо знаю Эдена, мы часто общаемся. Мне жаль людей, у которых жизнь складывается плохо, но Эден не из их числа», — приводит слова Крооса Eleven Belgium.
Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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