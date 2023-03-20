Рыков: пока о завершении карьеры речь не идёт. Я тренируюсь с «Родиной»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков заявил, что на данный момент не намерен завершать профессиональную карьеру футболиста. По словам Рыкова, до конца сезона он будет защищать цвета «Родины», а дальше всё будет зависеть от предложений.

«Пока о завершении карьеры речь не идёт. Я тренируюсь с «Родиной», готовлюсь, а там уже тренерский штаб решает. До окончания сезона я игрок «Родины».

Какие планы дальше? Посмотрим, какие предложения будут по продолжению игровой карьеры, или уже можно будет переходить на другой уровень», — приводит слова Владимира Рыкова Sport24.

Напомним, 34-летний Владимир Рыков выступает за «Родину» с февраля 2022 года. Ранее он играл за «Урал», «Динамо», «Торпедо», «Мордовию», «Томь», «Волгу» и множество других российских клубов.