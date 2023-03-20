Дмитрий Радченко: «Зенит» играет с излишней уверенностью. Но чемпионство не упустит

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
«Игра «Зенита» в матче с ЦСКА не разочаровала. Нужно отдать должное сопернику — очень хорошо подготовились, угадали, как будет играть «Зенит». После двух поражений нужно делать выводы.
Нельзя сказать, что у «Зенита» спад: в прошлых матчах можно было заметить качественный футбол. В последнее время петербуржцы играют с излишней уверенностью — думают, что вытащат матч на индивидуальном мастерстве.
Все хотят и ждут интриги, но это не тот случай, когда будет упущено чемпионство. В трудные моменты «Зенит» собирается и показывает, что сильнее всех на голову», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 20 марта 2023
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