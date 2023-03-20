«За них болеет вся Россия!» Божович назвал самый популярный клуб РПЛ

Бывший тренер «Динамо», «Локомотива», «Ростова» и ряда других российских команд Миодраг Божович рассказал, какой клуб считает самым популярным в России. По мнению специалиста, наибольшая армия фанатов — у московского «Спартака». Божович заявил, что за красно-белых «болеет вся Россия».

«Спартак» — самый популярный клуб России? Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто ещё? «Зенит» говорит про популярность в TikTok? В этих социальных сетях они могут делать всё что угодно. Вживую видно одно: у «Спартака» больше всех болельщиков – за них болеет вся Россия!» — приводит слова Миодрага Божовича «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров в РПЛ сезона-2022/2023 турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (48 очков). На втором месте — «Ростов» (41 очко). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (40).