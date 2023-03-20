Дешам высказался о перспективах Меньяна в качестве основного вратаря сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о перспективах голкипера итальянского «Милана» Мика Меньяна в качестве основного вратаря национальной команды, заявив, что у него есть всё для этого.

«Мик как вратарь обладает всем, что нам нужно. Для этого у него есть интеллект и характер. Всё зависит от него, он должен оставаться таким же, какой он есть сейчас, учитывая все те требования, которые он предъявляет сам себе», — приводит слова Дешама «твиттер» Telefoot.

27-летний Меньян сыграл за «Милан» лишь 14 матчей в текущем сезоне во всех турнирах из-за тяжёлой травмы, из-за которой он пропустил и чемпионат мира 2022 года в Катаре. В сыгранных встречах голкипер одержал четыре «сухие» победы.

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