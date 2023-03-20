Гаттузо: сравнивать итальянские клубы с английскими неуместно. Премьер-лига — это НБА

Бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил уровень современного итальянского футбола в сравнении с английским, заявив, что АПЛ относительно Серии A — это баскетбольная НБА.

«Очень важно, что итальянский футбол больше не является детищем катеначчо. «Коверчиано» значительно спрогрессировал. Обновилось видение футбола. Против итальянских команд трудно играть. Сравнение с английскими клубами неуместно — это другой мир. Премьер-лига — это НБА. В Италии больше не могу покупать сильных игроков, как было 20 лет назад. Нужно что-то изобретать с молодыми футболистами. В тот год, когда я тренировал «Наполи», я не попал в Лигу чемпионов в 77 очками. Вот уже несколько лет нужно выкладываться на все сто», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

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