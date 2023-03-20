Гаттузо: сравнивать итальянские клубы с английскими неуместно. Премьер-лига — это НБА

Бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил уровень современного итальянского футбола в сравнении с английским, заявив, что АПЛ относительно Серии A — это баскетбольная НБА.
«Очень важно, что итальянский футбол больше не является детищем катеначчо. «Коверчиано» значительно спрогрессировал. Обновилось видение футбола. Против итальянских команд трудно играть. Сравнение с английскими клубами неуместно — это другой мир. Премьер-лига — это НБА. В Италии больше не могу покупать сильных игроков, как было 20 лет назад. Нужно что-то изобретать с молодыми футболистами. В тот год, когда я тренировал «Наполи», я не попал в Лигу чемпионов в 77 очками. Вот уже несколько лет нужно выкладываться на все сто», — приводит слова Гаттузо Football Italia.
Букайо Сака пообщался с семьей Кардашьян после игры «Арсенала»
- 20 марта 2023
-
15:18
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:21
-
14:10
-
14:05
-
14:01
-
13:50
-
13:50
-
13:13
-
13:11
-
13:09
-
13:07
-
13:03
-
13:02
-
12:56
-
12:36
-
12:31
-
12:30
-
12:28
-
12:22
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:59
-
11:56
-
11:50
-
11:48
-
11:30