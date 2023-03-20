Дмитрий Карсаков: ЦСКА приятно удивил — армейцы долго не выигрывали у «Зенита»
Поделиться
Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился впечатлениями от матча армейцев с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча проходила в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол на 72-й минуте игры забил Фёдор Чалов.
«ЦСКА приятно удивил, потому что армейцы долго не выигрывали, а «Зенит» долго не проигрывал. Но сейчас были равные условия. В последнем матче с «Динамо» «Зенит» был не в лучшей своей форме. Поэтому у ЦСКА был шанс победить. А в этом матче при равной игре были моменты у каждой команды. Просто армейцы реализовали их, поэтому выиграли», — сказал Дмитрий Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
Комментарии
- 20 марта 2023
-
16:50
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
15:40
-
15:38
-
15:29
-
15:18
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:21
-
14:10
-
14:05
-
14:01
-
13:50
-
13:50
-
13:13
-
13:11
-
13:09
-
13:07
-
13:03
-
13:02
-
12:56
-
12:36
-
12:31
Партнерский контент