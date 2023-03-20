Дмитрий Карсаков: ЦСКА приятно удивил — армейцы долго не выигрывали у «Зенита»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился впечатлениями от матча армейцев с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча проходила в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол на 72-й минуте игры забил Фёдор Чалов.

«ЦСКА приятно удивил, потому что армейцы долго не выигрывали, а «Зенит» долго не проигрывал. Но сейчас были равные условия. В последнем матче с «Динамо» «Зенит» был не в лучшей своей форме. Поэтому у ЦСКА был шанс победить. А в этом матче при равной игре были моменты у каждой команды. Просто армейцы реализовали их, поэтому выиграли», — сказал Дмитрий Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.