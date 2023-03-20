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Газзаев отреагировал на травмы Головина и Миранчука перед поездкой в сборную России

Газзаев отреагировал на травмы Головина и Миранчука перед поездкой в сборную России
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев прокомментировал новость о травме российских полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в преддверии мартовского учебно-тренировочного сбора национальной команды России.

«Настаивал бы я на приезде Головина и Миранчука в сборную, даже несмотря на травмы? Да. Хотя бы для поддержания здоровой атмосферы в коллективе. Тем более если была соответствующая договорённость с клубами», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».

Напомним, 23 марта состоится матч России с Ираном, который пройдёт в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Санкт-Петербурге со сборной Ирака. Миранчук и Головин попали в итоговый состав сборной, но в последний момент появилась информация о том, что игроки получили повреждения, из-за чего не поедут в сборную.

Головин и Миранчук не приедут в сборную России. Их травмы вызывают вопросы Головин и Миранчук не приедут в сборную России. Их травмы вызывают вопросы
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