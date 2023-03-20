Сампаоли в «Севилье» заменит Мендилибар — Marca

Хосе Луис Мендилибар возглавит «Севилью». Сегодня утром появилась информация о готовящейся отставке Хорхе Сампаоли, а уже к вечеру Marca сообщила о том, что назначение Мендилибара, который был главным претендентом на пост тренера «нервионцев», вопрос решённый.
Перед баскским специалистом стоит задача вывести андалузскую команду из сложной ситуации в чемпионате, а также достойно сыграть в четвертьфинале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Во вторник, 21 марта, Мендилибар проведёт первую тренировку, где и познакомится с коллективом. Детали контракта с новым тренером пока не разглашаются, но уже известно, что действовать соглашение будет только до конца текущего сезона. Предыдущим местом работы Мендилибара был «Алавес».
Что касается Сампаоли, то он возглавил «Севилью» в октябре прошлого года, под его руководством андалузский коллектив провёл 31 матч, одержав 13 побед при шести ничьих и 12 поражениях. После 26 туров «Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
«Хетафе» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 26-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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