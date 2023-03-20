В КДК сообщили, что получили протест от «Торпедо» по участию Михайлова в матче с «Пари НН»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил протест от московского «Торпедо» по участию полузащитника Ярослава Михайлова в матче 20-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (1:1).

«КДК РФС получил протест от «Торпедо». Суть содержания будет изложена на брифинге, который состоится 22 марта. Протест получен — КДК рассмотрит в среду», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

19-летний Михайлов вышел на замену на 68-й минуте при счёте 1:1. Появилась информация, что полузащитник не имел права принимать участия в матче из-за перебора жёлтых карточек.

После 20 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Торпедо» с восемью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 20 баллами располагается на 13-м месте.