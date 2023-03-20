Веденеев: «Зенит» не упустит чемпионство — конкуренты далеко. Да они и не конкуренты

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением, повлияет ли поражение сине-бело-голубых от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги на чемпионскую гонку.

«Конечно, «Зенит» не упустит чемпионство — конкуренты далеко. Да они и не конкуренты. Остальные клубы будут бороться за вторые-третьи места. У них у всех проблемы с игрой и составом.

Что касается «Зенита», то не бывает одной причины спада. Скорее всего, в один неудачный момент сошлись воедино несколько важных причин. Одна из которых — плохое поле, если говорить про последнюю игру. Бразильцам нужен особый настрой, чтобы играть на плохих полях. Они не любят играть без мяча. Когда они подолгу контролируют мяч, у них появляется вдохновение. Вчера контроля мяча не получилось.

Отсутствие Барриоса, большой отрыв от конкурентов — много причин, которые дают такой результат», – сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.