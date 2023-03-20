И. Федотов поддержал решение не давать пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу Павла Кукуяна в матче 20-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Спартак» (2:0).
«Хорошая работа Кукуяна. Был только один момент, когда на 81-й минуте арбитр поздно стартовал и опоздал за эпизодом. Не прочитал или забыл, наверное, что аргентинцы в «Оренбурге» очень быстрые. Молодец, что не стал выдумывать и просто продолжил игру. Скорее всего, помощник подсказал Кукуяну, что нарушение если и было, то до штрафной. Я считаю, что фола не было: Литвинов произвёл «правильный» толчок, то есть единоборство носило характер оттирания. Игрок «Спартака» коснулся соперника разрешённой частью спины и оттёр его от мяча. А Мансилья падал ещё до того, как Литвинов начал распрямлять руку. Учитывая дистанцию, Кукуян, наверное, гадал и в итоге угадал. Здесь я его поддерживаю.
А если бы Литвинов в этом эпизоде действительно нарушил правила, следовало бы назначить штрафной удар и показать красную карточку за лишение явной возможности забить гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 20 марта 2023
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