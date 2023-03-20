Арбитр Федотов раскритиковал работу Любимова в матче «Факел» — «Сочи»

Футбольный судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра Артёма Любимова в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Сочи» (3:0).
«Насколько хорошо Любимов отработал в 19-м туре, настолько плохо сделал это в 20-м. Ключевая ошибка на 31-й минуте, когда арбитр не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Он находился в обратной диагонали, пытался выгрести себя, перешёл на шаг и не увидел эпизода. VAR вмешался, Любимов отправился к монитору и назначил пенальти.
Ещё у Любимова несколько ошибок с жёлтыми карточками. На 56-й минуте он не показал карточку игроку «Факела» за грубую игру, на 59-й — футболисту «Сочи» за неуважение к игре, на 73-й — игроку «Сочи» за грубую игру. А на 81-й минуте неверно показал Мелкадзе первую жёлтую: футболисты держали друг друга, это обоюдная борьба», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 20 марта 2023
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