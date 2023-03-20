Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанату, напавшему на игрока во время матча ПСВ, запретили вход на стадион на 40 лет

Фанату, напавшему на игрока во время матча ПСВ, запретили вход на стадион на 40 лет
Комментарии

Нидерландский ПСВ запретил посещать домашний стадион в ближайшие 40 лет хулигану, который выбежал на поле во время матча 1/16 финала Лиги Европы с испанской «Севильей» (2:0). Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Эти санкции накладываются в дополнение к возможному штрафу от УЕФА. Также отмечается, что 20-летний болельщик уже был осуждён местной префектурой на трёхмесячный срок (условно) за предыдущие нарушения. Кроме того, национальная футбольная ассоциация Нидерландов на два года запретила появляться фанату на территории, прилегающей к стадиону.

Напомним, болельщик напал на голкипера «Севильи» Марко Дмитровича, но игроку удалось нейтрализовать хулигана и задержать его до прибытия службы охраны.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023