Фанату, напавшему на игрока во время матча ПСВ, запретили вход на стадион на 40 лет
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Нидерландский ПСВ запретил посещать домашний стадион в ближайшие 40 лет хулигану, который выбежал на поле во время матча 1/16 финала Лиги Европы с испанской «Севильей» (2:0). Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.
Эти санкции накладываются в дополнение к возможному штрафу от УЕФА. Также отмечается, что 20-летний болельщик уже был осуждён местной префектурой на трёхмесячный срок (условно) за предыдущие нарушения. Кроме того, национальная футбольная ассоциация Нидерландов на два года запретила появляться фанату на территории, прилегающей к стадиону.
Напомним, болельщик напал на голкипера «Севильи» Марко Дмитровича, но игроку удалось нейтрализовать хулигана и задержать его до прибытия службы охраны.
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