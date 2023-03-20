Фанату, напавшему на игрока во время матча ПСВ, запретили вход на стадион на 40 лет

Нидерландский ПСВ запретил посещать домашний стадион в ближайшие 40 лет хулигану, который выбежал на поле во время матча 1/16 финала Лиги Европы с испанской «Севильей» (2:0). Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Эти санкции накладываются в дополнение к возможному штрафу от УЕФА. Также отмечается, что 20-летний болельщик уже был осуждён местной префектурой на трёхмесячный срок (условно) за предыдущие нарушения. Кроме того, национальная футбольная ассоциация Нидерландов на два года запретила появляться фанату на территории, прилегающей к стадиону.

Напомним, болельщик напал на голкипера «Севильи» Марко Дмитровича, но игроку удалось нейтрализовать хулигана и задержать его до прибытия службы охраны.