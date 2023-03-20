Арбитр Федотов: судья Чебан удивил и вытащил игру «Химки» — «Ростов»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ростов» (0:1).

«Здесь в поле работал Москалёв, а на VAR — Чебан. И второй в хорошем смысле удивил. Чебан вытащил эту игру. В прошлый раз у него по оценке получилось неплохо, а по впечатлению — никак. Здесь же он к базовой оценке 7 получит два дополнительных балла. То есть у него будет оценка 9 по 10-балльной шкале.

На 15-й минуте Москалёв не назначил 11-метровый в ворота «Химок», хотя находился в хорошей позиции и всё видел. Комличенко играл в мяч, а Идову пытался его выбить, не успел и попал по ноге игроку «Ростова» — это фол по неосторожности. Москалёв продолжил игру, Чебан позвал его к монитору, и арбитр назначил пенальти.

Далее момент на 27-й минуте. Хорошо, что Москалёв показал Бикелу жёлтую, потому что эпизод был интенсивным, и я понимаю, почему арбитр не увидел, что нога шла в колено. Может, он посчитал, что она шла вскользь. Вновь вмешался Чебан и попросил Москалёва посмотреть момент на предмет красной карточки, тот отменил жёлтую и удалил игрока «Химок», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.