Френки де Йонг и Стивен Бергвейн не сыграют за сборную Нидерландов в марте

Сборной Нидерландов придётся обойтись без полузащитника Френки де Йонга и нападающего Стивена Бергвейна в отборочных матчах чемпионата Европы с Францией (24 марта) и Гибралтаром (27 марта). Оба игрока травмировались в играх за свои клубы, сообщает Voetbal International.

Де Йонг получил травму в «эль класико», защищая цвета «Барселоны» в противостоянии с «Реалом» (2:1). Полузащитник отыграл все 90 минут, но затем почувствовал боль в бедре.

Форвард «Аякса» Бергвейн был заменён на 76-й минуте игры с «Фейеноордом» (2:3) в воскресенье. На тот момент не было точно известно, была ли совершена замена из тактических соображений или из-за того, что игрок получил травму, однако позже стало известно о проблемах с коленом.

«Потеря Френки – это большой удар. У него есть качества, которыми обладают немногие игроки, хотя это не вынудит нас изменить систему. Это было бы очень странно. Его место займёт другой игрок», – отметил наставник сборной Нидерландов Рональд Куман на пресс-конференции.

Номинально травмированных заменят Йоей Верман и Дониэлл Мален. Для Вермана это первый вызов в сборную, полузащитник ПСВ был в предварительном списке из 37 человек, но не попал в окончательную заявку. Малена же не было даже в расширенном варианте, но вылет Винсента Янссена поднял его в иерархии. Кроме того, в субботу он произвёл впечатление на тренерский штаб сборной игрой за дортмундскую «Боруссию», забив гол и сделав две результативные передачи в матче Бундеслиги (победа 6:1 в матче с «Кёльном»). Дебютировал за «Оранье» Мален в прошлом году.

Нидерланды начнут квалификацию чемпионата Европы – 2024 в пятницу игрой со сборной Франции в Париже. Три дня спустя состоится домашний матч с Гибралтаром.

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