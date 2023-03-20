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Арбитр Федотов: работа Любимова и Москалёва — систематическая проблема

Арбитр Федотов: работа Любимова и Москалёва — систематическая проблема
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Футбольный арбитр Игорь Федотов подвёл итоги 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Впечатление от тура более приятное, чем в прошлый раз, в том плане, что серьёзные матчи прошли хорошо. Но его портит тот факт, что арбитры ФИФА — Любимов и Москалёв — не справляются со своей работой. Это неприятно, и это систематическая проблема. Любимов работает нестабильно, а Москалёв, который после драки в матче «Зенит» — «Спартак» долгое время не судил, снова исполняет. Это очень плохо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 20-го тура турнирную таблицу продолжает возглавлять санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. Команда на семь баллов опережает «Ростов», идущий вторым.

«Арбитры ФИФА не справляются. Это очень плохо». Разбор судейства в 20-м туре РПЛ «Арбитры ФИФА не справляются. Это очень плохо». Разбор судейства в 20-м туре РПЛ
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