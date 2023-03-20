Денис Попов: «Зениту» стоит дать поиграть голодным игрокам, которые засиделись в запасе

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов прокомментировал победу армейцев над «Зенитом» (1:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Игра получилась ничейная с моментами с обеих сторон. Была бескомпромиссная борьба, что и ожидалось в дерби. Один удар, рикошет – и три очка. Как говорится, нас устроит победа с крупным счётом, хотя бы 1:0, что и произошло.
Играли ли «Зенит» не в полную силу? Да, команда сейчас немножко испытывает проблемки. С «Химками» игра тоже была такая, что на тоненького. Понятно, что запас прочности у питерцев есть, но все настраиваются на них как на последний матч. Я думаю, там сейчас неплохо было бы дать возможность поиграть голодным футболистам, которые уже засиделись на скамейке. Она у «Зенита» в любом случае хорошая, поэтому содержание игры не должно особо поменяться.
Вышел ли ЦСКА тоже как на последний матч? Безусловно, это же дерби. Тем более две недели назад у ЦСКА было обидное поражение от «Сочи» – можно сказать, не по игре. Так бывает в футболе. А потом – две победы подряд. Это хорошо, но есть куда дальше стремиться.
Все серии когда-то начинаются и когда-то заканчиваются. Тем более ЦСКА – это же сильная команда, правильно? Они должны были уже обыграть «Зенит», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
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