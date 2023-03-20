Экс-игрок ЦСКА Дуду: клуб должен думать только о первом месте

Бывший футболист ЦСКА Сеаренсе Дуду рассказал, что руководство клуба не приглашало его на товарищеский матч с командой Медиалиги 2DROTS, который состоится 25 марта, а также ответил на вопрос, следит ли он за выступлениями московского клуба.
«О матче с командой блогеров я первый раз слышу, ЦСКА не связывался со мной по поводу приглашения на игру. А так, я бы с радостью посетил Москву, всегда говорил, что очень люблю этот город и ЦСКА.
Слежу ли за выступлениями ЦСКА? Вижу результаты, знаю, что выиграла команда у «Зенита», рад этому. ЦСКА всегда должен думать только о первом месте, желаю клубу чемпионства!» — приводит слова Дуду «Евро-Футбол.Ру».
ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата, набрав 35 очков по итогам 20 встреч. В следующем туре армейцы сыграют с «Факелом», матч состоится 2 апреля.
- 20 марта 2023
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