Экс-игрок ЦСКА Дуду: клуб должен думать только о первом месте

Бывший футболист ЦСКА Сеаренсе Дуду рассказал, что руководство клуба не приглашало его на товарищеский матч с командой Медиалиги 2DROTS, который состоится 25 марта, а также ответил на вопрос, следит ли он за выступлениями московского клуба.

«О матче с командой блогеров я первый раз слышу, ЦСКА не связывался со мной по поводу приглашения на игру. А так, я бы с радостью посетил Москву, всегда говорил, что очень люблю этот город и ЦСКА.

Слежу ли за выступлениями ЦСКА? Вижу результаты, знаю, что выиграла команда у «Зенита», рад этому. ЦСКА всегда должен думать только о первом месте, желаю клубу чемпионства!» — приводит слова Дуду «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата, набрав 35 очков по итогам 20 встреч. В следующем туре армейцы сыграют с «Факелом», матч состоится 2 апреля.